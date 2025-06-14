İsrailliler füze yağmuruna karşı marketlere akın etti

Filistin'i işgal edip katliam yapan İsrail, bu kez İran'a saldırdı. İki ülke arasında tırmanan gerilim İsrail'in saldırısıyla çatışmaya dönüştü.

İsrail, İran’ın birkaç gün içinde 15 nükleer bomba yapmaya hazırlandığını öne sürerek Tahran dahil bazı kentlerde nükleer ve konvansiyonel hedeflere saldırı düzenledi.

İsrail, Tahran dahil birçok İran kentini vurdu. İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Selami öldü. Natanz Nükleer Tesisi ağır hasar aldı.

İsrail’in saldırılarının ardından İran İsrail’in başkenti Tel Aviv’i vurdu. 100’den fazla füzeyle gerçekleştirilen saldırıda İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe aşıldı. Tel Aviv şehir merkezinden dumanların yükseldiği görüntülendi.

Sivillerin sığınaklarda kalması istendi.

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İsrailliler, İran ordusunun misilleme saldırısı endişesiyle Askalan kentindeki marketlere akın ederek rafları boşaltı.