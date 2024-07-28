İsrailliler yine sokaklara indi

Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi, protestoların merkezi haline geldi. Burada, İsrailliler, Netanyahu ve hükümetini eleştiren pankartlar ve dövizler taşıyarak, esirlerin serbest bırakılmasını ve hükümetin erken seçim yapmasını talep etti.

Aynı zamanda Menachem Begin Caddesi'nde Savunma Bakanlığı önünde de gösteriler düzenlendi. Esirlerin yakınları, Netanyahu'yu ve hükümet üyelerini, esirleri geri getirecek anlaşmalara engel olmakla suçladı ve Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasında esir takası anlaşmasına değinmemesini eleştirdi.

Kayserya'da Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de büyük bir kalabalık toplandı. Göstericiler, hükümetin istifasını ve erken seçim çağrısı yaparken, Batı Kudüs'te de benzer taleplerle yürüyüşler düzenlendi. İsrailliler, yolları ve kavşakları kapatarak, hükümetin anlaşma yapması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bu eylemler sırasında bazı yerlerde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor ve bu konuda müzakereler uzun süredir devam ediyor. İsrail basını, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının anlaşma yapılması yönünde görüş bildirdiğini, ancak Netanyahu'nun hükümetindeki aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısı nedeniyle anlaşmaya yanaşmadığını belirtiyor. Ayrıca, Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini zora sokan yeni talepler getirdiği haberleri de bulunuyor.