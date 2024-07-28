İsrailliler yine sokaklara indi

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrailliler yine sokaklara indi

Tel Aviv, Hayfa, Kayserya ve Batı Kudüs gibi şehirlerde, binlerce İsrailli, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin istifası talebiyle büyük protestolar düzenledi. Bu gösteriler, ülke genelinde, özellikle her hafta cumartesi günü olmak üzere, devam ediyor.

Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi, protestoların merkezi haline geldi. Burada, İsrailliler, Netanyahu ve hükümetini eleştiren pankartlar ve dövizler taşıyarak, esirlerin serbest bırakılmasını ve hükümetin erken seçim yapmasını talep etti.

Aynı zamanda Menachem Begin Caddesi'nde Savunma Bakanlığı önünde de gösteriler düzenlendi. Esirlerin yakınları, Netanyahu'yu ve hükümet üyelerini, esirleri geri getirecek anlaşmalara engel olmakla suçladı ve Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasında esir takası anlaşmasına değinmemesini eleştirdi.

Kayserya'da Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de büyük bir kalabalık toplandı. Göstericiler, hükümetin istifasını ve erken seçim çağrısı yaparken, Batı Kudüs'te de benzer taleplerle yürüyüşler düzenlendi. İsrailliler, yolları ve kavşakları kapatarak, hükümetin anlaşma yapması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bu eylemler sırasında bazı yerlerde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor ve bu konuda müzakereler uzun süredir devam ediyor. İsrail basını, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının anlaşma yapılması yönünde görüş bildirdiğini, ancak Netanyahu'nun hükümetindeki aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısı nedeniyle anlaşmaya yanaşmadığını belirtiyor. Ayrıca, Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini zora sokan yeni talepler getirdiği haberleri de bulunuyor.

Son Haberler
Düğün magandası yakalandı Gündem
Düğün magandası yakalandı
8 dijital platforma zam geldi Ekonomi
8 dijital platforma zam geldi
Razgat Topraklıoğlu hedefini açıkladı Spor
Razgat Topraklıoğlu hedefini açıkladı
Kayseri'de oto hırsızları suç makinesi çıktı Gündem
Kayseri'de oto hırsızları suç makinesi çıktı
Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı! Stres biriktiren yerleri açıkladı Gündem
Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı! Stres biriktiren yerleri açıkladı
Muğlaspor'a Fenerbahçe altyapısından kaleci Spor
Muğlaspor'a Fenerbahçe altyapısından kaleci
Beyin yormak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Beyin yormak deyimi ne anlama geliyor?