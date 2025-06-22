İsraillilerden İran saldırısı için Trump'a "Teşekkürler Bay Başkan" mesajı!

ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla İsrail'de yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, Trump'a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" ifadesinin yansıtıldığı panoda, şimdi de "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesine yer verildi.

İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı tartışmaları, ABD'nin bu gece İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarıyla son buldu.

ABD’nin İran saldırısı, Kongre’yi ikiye böldü

Daha önce ABD'nin saldırılara katılması için çağrıda bulunan İsrailliler, ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırı düzenlediği için tebrik etti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı, geçen hafta İsrail kamuoyunda çokça tartışılmıştı.

Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki!

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabaha karşı İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu adım İsrail tarafından memnuniyetle karşılanırken saldırılara karşı dünyadan tepkiler gelmişti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına tepki

İsrail- İran savaşında ABD'nin askeri üsleri kullanıma açılacak mı?

İran Dışişleri Bakanı nükleer tesislere saldırı sonrası İstanbul'dan dünyaya seslendi

ABD'nin İran saldırısına İngiltere'den ilk açıklama!

İsrail - İran savaşında bir ilk! "Hayberşıken" açıklaması geldi!

ABD'nin İran'a ait nükleer tesisleri vurduğu o anlar!