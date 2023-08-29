İsraillileri taşıyan uçak Suudi Arabistan'a zorunlu iniş yaptı

Açıklamada, İsrailli yolcuların, geceyi Cidde Havalimanı'nda bulunan bir otelde geçirdiği kaydedildi.

KAYNAK: AA
İsraillileri taşıyan uçak Suudi Arabistan'a zorunlu iniş yaptı

Seyşeller'den Tel Aviv'e giden bir uçağın Suudi Arabistan'ın Cidde kentine planlanmamış bir iniş yaptığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yolcuları taşıyan Air Seychelles uçağının dün gece Suudi Arabistan'ın Cidde kentine zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Dubai'den getirilen Air Seychelles hava yollarına ait yedek bir uçağın yolcuları transfer etmek için Cidde'den havalandığı aktarılan açıklamada, yolcuların yerel saatle 14.00’da Tel Aviv’e inmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail medyası, 128 İsrailli yolcunun bulunduğu uçağın Cidde’ye inişinin “teknik bir sorun” nedeniyle yapılan “planlanmamış” bir iniş olduğunu bildirdi.

Uçağın Suudi Arabistan topraklarına inmesine neden olan “teknik sorunun” ne olduğuna ilişkin İsrail Dışişleri veya hava yolu firması Air Seychelles’ten ayrıntı paylaşılmadı.

“SUUDİLER DAHA NAZİK OLAMAZDI”

Öte yandan İsrail basını, İsrailli yolculara Cidde’de “çok kibar” davranıldığını ve eve dönüş yolculuklarının devam etmesini beklerken “lüks bir konaklama ile” ağırlandıklarını aktardı.

Yediot Ahronot gazetesinin, olaya ilişkin gözlemlerini aktardığı uçaktaki İsrailli bir yolcu, “Suudiler bundan daha nazik olamazdı.” ifadelerini kullandı.

İsrailli yolcuların Cidde’den Tel Aviv’e uçuşlarının onaylanması ile Suudi Arabistan'dan İsrail'e ilk kez bir direkt uçuş gerçekleşmiş oldu.

Riyad yönetimi geçen yıl, İsrail uçuşlarında kendi hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini açıklamıştı. Duyuru, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesinde yapılmıştı.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’ Güncel
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’
Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak Magazin
Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'la ortak operasyon Spor
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'la ortak operasyon
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü Yaşam
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak Güncel
Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak
Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü Güncel
Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü