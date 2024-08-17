Issık Göl'de araba çarpan polis komada

Kaynak: Haber Merkezi
Issık Göl'de araba çarpan polis komada

Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde gerçekleşen trafik kazası sonucunda yaralanan polis memuru komaya girdi.

İçişleri Bakanlığı Ana Trafik Güvenliği Müfettişliği basın servisi, davanın İçişleri Bakanı'nın kişisel kontrolü altında olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ile, bir UPSM çalışanının Issık Göl Bölge Hastanesi'nden özel bir araçla Bişkek'e doktorların izin vermesi üzerine nakledilmesi konusunda görüşmeler yapıldı. Devlet Trafik Güvenliği Müfettişliği, bir polis memuruyla çarpışan sürücünün geçici bir gözaltı tesisine yerleştirildiğini kaydetti. Toplanan materyaller daha ileri işlemler için soruşturma servisine devredildi.

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