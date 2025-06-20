İşsizlik Hırvatistan'da dert olmaktan çıktı

Hırvatistan, Mayıs ayında iş gücü piyasasında tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Hırvatistan İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak yüzde 4,1’e geriledi. Bu oran, ülkenin kayıtlı işsizlik istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1996 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

İşsiz sayısı aylık bazda yüzde 10,1 düşerek 73 bin 200 kişiye indi. Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı da yüzde 1,7 artışla 1 milyon 732 bine yükseldi. Bu veriler, sadece işsizlikteki düşüşü değil, ekonomideki toparlanmayı da işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 5’ti. Son bir yıl içerisinde kaydedilen bu ilerleme, özellikle turizm sezonunun etkisiyle hızlanan ekonomik canlanmayla ilişkilendiriliyor. Hükümet ise bu iyileşmenin sürdürülebilir büyümeye dönüşmesi için yapısal reformlara odaklanmaya hazırlanıyor.