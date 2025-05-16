TÜİK'ten kötü haber, rakamlar geriledi! Tam 266 bin kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak- Mart 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2025'in birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 266 bin kişi azalarak, 32 milyon 389 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla, yüzde 48,9 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 449 bin kişi azalarak, 35 milyon 273 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,8 puanlık gerilemeyle yüzde 53,3 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayi sektöründe 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 3 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,3'ü tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025'in birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak, 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artışla yüzde 28,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: