İşsizlik pandemi döneminden bile daha yüksek

DİSK-AR (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi), işgücü istatistiklerinin yayımlanmasının ardından hazırladığı raporda, Türkiye'deki işsizlik oranlarının ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı.

Rapora göre, geniş tanımlı işsizlik oranı Haziran 2024 itibarıyla yüzde 29,2'ye çıkarak zirveye ulaştı ve bu oran, yaklaşık 11 milyon 810 bin kişiye karşılık geliyor. Bu rakam, son bir yılda geniş tanımlı işsizlik sayısında 2,7 milyon, son bir ayda ise 1,7 milyon kişi artış olduğunu gösteriyor.

Geniş tanımlı işsizlik oranındaki bu artış, sadece iş bulamayanları değil, aynı zamanda çalışmak istemesine rağmen iş aramayan, umutsuzluğa kapılan ya da çeşitli nedenlerle işgücü piyasasının dışında kalan kişileri de kapsıyor.

İŞSİZ VATANDAŞ DESTEK ALAMIYOR

Raporda ayrıca, işsizlerin büyük bir kısmının işsizlik yardımlarından faydalanamadığına dikkat çekildi. Resmi işsizlerin yaklaşık yüzde 88'inin işsizlik ödeneği alamadığı vurgulanarak, işsizlik sigortası kapsamında destekten mahrum kalan milyonlarca kişinin sosyal güvence eksikliği nedeniyle daha da zor durumda kaldığı ifade edildi. Bu durum, işsizlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları daha da derinleştiriyor.

GENİŞ TANIMLI VE DAR TANIMLI İŞSİZLİK ARASINDAKİ FARK

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, geniş tanımlı işsizlik oranının pandemi sonrası dönemdeki dramatik artışı. TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamalara göre, Haziran 2024'te mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 810 bin kişi olarak kaydedildi.

Pandemi öncesinde, Haziran 2019'da dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13,7 iken, Haziran 2024'te bu oran yüzde 9,2'ye düştü. Ancak aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 19,1'den yüzde 29,2'ye yükseldi. Bu, geniş tanımlı işsiz sayısının son beş yılda 10 puan artarak 5 milyon 205 bin kişi daha fazla işsiz anlamına geliyor.