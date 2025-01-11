İşsizlikte bilanço ağırlaşıyor, her gün 7 bin 672 kişi! Patronlar yüzde 70'ini yağmaladı

TÜİK verilerine göre bir yılda 2,8 milyon, yani günde 7 bin 672 kişi işsizler arasına katıldı. Bu esnada İşsizlik Fonunda biriken paranın aslan payı da patronlara teşvik olarak gitti: Günlük 340 milyon TL! 2025 asgari ücreti daha cebe girmeden, açlık sınırı kapısına dayandı.

2024 kasım ayı verilerine göre geçen bir yılda Türkiye’nin işsizler ordusuna en az 2.8 milyon kişi eklendi. Geniş tanımlı işsizlik oranı bir ayda yüzde 0.6 artarak yüzde 28.2’ye çıktı. Toplam işsiz sayısı 11 milyon 436 oldu. İşsizlik oranı pandemi dönemi düzeyine yaklaşırken, istihdam kasım ayında 168 bin azaldı. Bir ayda 289 bin kişi, ümidini kesti, iş aramayı bıraktı.

YÜZDE 70'İ PATRONLARA!

İşçi ücretlerinden yapılan kesintilerle oluşan İşsizlik Fonunun yağması da 2024’te büyüdü. Geçtiğimiz yıl fon büyüklüğü 336 milyar TL’ye ulaştı. Fondan yapılan 174 milyar TL’lik harcamanın 124 milyar TL’si (yüzde 70’i) patronlara gitti. İşsizlik Fonundan patronlara günde 340 milyon TL aktarıldı. Koşulların ağırlığı nedeniyle işsizlerin yüzde 86’sı ödenek alamadı.

DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ!

İşsizlikte bir azalma olmamasına rağmen, sanayi üretiminde hazirandan bu yana süren daralma serisi de kasımda bitti. Kasımda üretim aylık yüzde 2.9, yıllık yüzde 1.5 arttı. Bu, mart 2023’ten bu yana en yüksek aylık artış. Üretim artışında büyük sermayenin payı dikkat çekti. Kasımda düşük teknolojili üretim yüzde 1.2, yüksek teknolojili üretim yüzde 10.2 arttı.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezine göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 21 bin 553 TL’ye; yoksulluk sınırı 74 bin 552 TL’ye ulaştı. Yoksulluk sınırı 22 bin 104 TL’lik 2025 asgari ücretinin 3.3 katı oldu. Bu ocak ayında enflasyonun yüzde 2.5 olması durumunda asgari ücret daha cebe girmeden açlık sınırının altında kalmış olacak.