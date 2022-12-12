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İştahınızı kontrol altında tutmanın yolu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, yavaş yemek yemenin dengeli leptin salınımını destekleyeceği için iştahı kontrol etmeyi sağladığını açıklayarak bilgi verdi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 08:48
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İştahınızı kontrol altında tutmanın yolu

İştahınızı kontrol altında tutmanın yolu
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, yavaş yemek yemenin dengeli leptin salınımını destekleyeceği için iştahı kontrol etmeyi sağladığına dikkat çekti. Günlük hayatın hızlı temposunun, büyük şehirlerde birçok insanın öğünlerini atlamasına, düzenli ve sağlık beslenememesine yol açtığını belirten Güngör, "Bu sebeple de çabuk ulaşılan, yağlı, yüksek kalorili ve doyurmak bir yana, daha çabuk acıktıran besinler tercih ediliyor. Oysa bazı yiyecekler var ki, yenildikten sonra uzun süre midede tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek kalorili besin tüketmeye bile gerek kalmıyor.
Proteinler hem leptin duyarlılığını arttırırken, sindirim süresi daha uzun sürdüğü için ghrelin seviyelerini düşürmede ve kilo vermede etkilidir. Yağsız et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, ayran ve kuru baklagillere öğünlerde yer verilmeli. Yağlı balık, zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, fındık, keten tohumu, susam, tahin, chia tohumu gibi sağlıklı yağlar tüketilmeli. Su tüketimi, kalorisiz, şeker ilavesiz sıvılar tercih edilmeli" şeklinde konuştu.

Öğün saatlerinin planlanmasının da önemli olduğunu hatırlatan Güngör, "Tüm besin öğelerini içeren dengeli ve düzenli bir beslenme planı uygulanmalı. Sık sık atıştırma alışkanlığı ve tıkınırcasına yeme davranışlarından uzak durulmalı. Yemek yeme sürenizi uzatarak, daha yavaş yeme davranışı edinilmeli. Yavaş yemek yemek dengeli leptin salınımını destekleyerek iştahı kontrol etmenizi sağlar. Bunun için yeme sürenizi etkileyen faktörleri fark edip, değiştirmeyi ya da iyileştirmeyi hedefleyin" diye konuştu.

 

 

İHA

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