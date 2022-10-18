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İstanbu merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında, özel kurumda çalışan bir öğretmen, Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan bir mühendis ve bir eski polis olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:16
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İstanbu merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

İstanbu merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin İstanbul Anadolu Yakası sivil bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında, 2012-2014 yılları arasında başka kişilere ait hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibatlı oldukları ve örgütsel mensubiyetlerine yönelik haklarında itirafçı beyanları bulunduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKANLIKTA MÜHENDİS, ÖĞRETMEN, ESKİ POLİS

Örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen şüphelilerden birinin özel kurumda öğretmen, birinin Ulaştırma Bakanlığı'nda mühendis, birinin ise meslekten ihraç edilmiş polis olduğu, diğer 4 şüphelinin ise sivil oldukları belirtildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 3 ilde bu sabah saatlerinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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