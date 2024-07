İstanbul 11. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2022/316 Esas

KARAR NO : 2024/115

Davacı HÜLYA ÇAÇAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile; BİTLİS İli, TATVAN İlçesi, DÜZCEALAN Köyü/mah. Cilt 36, Hane 8, BSN:202 nüfusa kayıtlı,11011866868 T.C Kimlik numaralı, SADETTİN ve BAHRİYE'den olma, TATVAN 20/05/1982 doğumlu davacı HÜLYA ÇAÇAN ile aynı hanede BSN: 96 nüfusa kayıtlı, 34240092600 T.C Kimlik numaralı, İZZETTİN ve SABİHA'den olma,TATVAN 18/01/1978 doğumlu davalı TACETTİN ÇAÇAN'nın T.M.K.nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Müşterek çocuklar 10794189324 T.C kimlik numaralı Bağcılar 13/10/2008 doğumlu Yağmur Çaçan ve 64786415304 T.C kimlik numaralı Gaziosmanpaşa 24/06/2013 doğumlu Berat Çaçan 'ın geçici ve kesin velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına, Müşterek çocuklar Yağmur Çaçan ve Berat Çaçan ile davalı babanın her ayın 1. ve 3. hafta sonları Cumartesi günü saat 12:00'dan saat 18:00'e kadar, dini bayramların 2. günleri saat 12:00'dan saat 18:00'e kadar yatısız olacak şekilde şahsi münasebet tesisine, Kullanılmayan avansın karar kesinleştikten sonra ilgili tarafa iadesine, Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, Davacının adli yardım talebi kabul edilmekle suç üstü ödeneğinden karşılanan 20.510,8‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca17.900,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacının adli yardım talebi kabul edilmekle; 2022 yılına ait olan 80,70 TL maktu harç ve427,60 TL peşin harcı olmak üzere toplamda 508,3‬0TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Dair; davacı ve davacı vekilinin yüzüzde davalı asilin yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da başka yer mahkemesine müracaat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatılmış olup, adresi tespit edilemeyen davalı TACETTİN ÇAÇAN'a karar tebliği yerine geçmek üzere ilan yolu ile tebliğ olunur. 18/07/2024

