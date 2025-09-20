İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2025 / 00:01

ESAS NO: 2021/125 Esas

KARAR NO: 2024/667

Davacı BİLAL TAYFUR aleyhine mahkememizde açılan Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

''HÜKÜM:

Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1- Davalı Kamal Ghazwan Kamal Kamal hakkında açılan davanın pasif husumet dava şartı yokluğu nedeniyle USULDEN REDDİNE,

2- Davalı Marmara Tulip Dış Ticaret Ve Turizm Limited Şirketi hakkında açılan davanın KISMEN KABULÜNE;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 960502-0 nolu sırasında kayıtlı Marmara Tulip Dış Ticaret Ve Turizm Limited Şirketi'nin HAKLI NEDENLERLE FESHİNE,

3- Davacı yanın fazlaya ilişkin istemlerinin reddine,

4- Tasfiye memuru olarak Mali Müşavir Sinan Baş'ın atanmasına, tasfiye memuru için aylık 7.000,00-TL ücret taktirine, tasfiye işlemleri için 10.000,00-TL ve 3 aylık tasfiye memuru gideri olan 21.000,00-TL olmak üzere toplam 31.000,00-TL tasfiye giderinin davacı tarafından depo edilmesine,

5- Kararın tescil ve ilanına,

6- Kararın kesinleşmesi halinde tasfiye memurunun göreve başlamasına,

7-) Harçlar Yasası uyarınca alınması gerekli 427,60-TL harçtan peşin alınan 59,30 -TL, mahsubu ile bakiye 368,30 -TL harcın davalı Marmara Tulip Dış Ticaret Ve Turizm Limited Şirketi'nden tahsili ile hazineye gelir kaydına,

8-) Davacı tarafından yapılan 59,30 -TL başvurma harcı, 59,30 -TL peşin harç, 8,50 -TL vekalet harcı olmak üzere toplam 127,10-TL harcın davalı Marmara Tulip Dış Ticaret Ve Turizm Limited Şirketi'nden tahsili ile davacıya verilmesine,

9-) Davacı tarafından yapılan 845,00 -TL davetiye gideri 11.200,00 -TL bilirkişi ücreti, 2.478,00 -TL Basın İlan Kurumu masrafı olmak üzere toplam 14.523,00 -TL yargılama giderinin davanın red ve kabul oranına göre 7.261,50-TL davalı Marmara Tulip Dış Ticaret Ve Turizm Limited Şirketi'nden tahsili ile davacıya verilmesine, geri kalan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

10-) Davacı duruşmalarda kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 30.000,00-TL nispi vekalet ücretinin davalı Marmara Tulip Dış Ticaret Ve Turizm Limited Şirketi'nden tahsili ile davacıya verilmesine,

11-) Karar kesinleştiğinde davacının / davalının gider avansından artan bakiyesinin talep halinde iadesine,

Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, tarafların gerekçeli kararı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile mahkememize gönderecekleri dilekçe ile HMK 341. madde uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurma hakları hatırlatılmak suretiyle oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/10/2024'' iş bu karar teblig yerine geçmek üzere DAVALI KAMAL GHAZWAN KAMAL KAMAL'a (Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ayman Apt No:12 D:2 Merkez/BALIKESİR) ilanen tebliğ olunur.