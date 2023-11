İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2011/1329 Esas

KARAR NO : 2016/700

MİRASÇI : AZİZE ATAYAN

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçelerle

1-Davanın kabulüne,

2-Edirne ili, Edirne Merkez ilçesi, Meydan Mahallesi Cilt No 9, Hane No 541'de nüfusa kayıtlı bulunan Mehmet Şefik ve Hanım'dan olma, 01/07/1929 D.lu muris Hatice Çırpan'a ait İstanbul 17. Noterliğinin 13/11/2008 tarih ve 25839 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun tespitine,

3-Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına

4-Esasın bu şekilde kapatılarak vasiyetnamenin hıfza kaldırılmasına,

Dair verilen karar mirasçı Ahmet Güneri Gürcan'nın yüzüne karşı diğer mirasçılrın yokluğunda tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 27/09/2016" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.07/11/2023