İSTANBUL 14. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

T.C. İSTANBUL 14. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/70 Esas

DAVALI : OSİTA FRANCES OGBONNA Halide Edip Adıvar Mah. Tanyolu Sokak Gözde Apt. No:38 İç Kapı No:12Şişli/ İSTANBUL

Davacı tarafından davalı OSİTA FRANCES OGBONNA ile aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalının tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskesi ve iş yeri adresi de tespit edilemediğinden duruşma gününün ve duruşma zapıtlarının Tebligat Kanunun 28 . devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

28/09/2023 tarihli duruşma zaptında özetle;28/03/2023 tarihli ön inceleme duruşmasında davalı OSİTA FRANCES OGBONNA'ye tarafa 3100 sayılı HMK'nın 147. Maddesinin ihtarının tebliğinin yapılmamış olduğu anlaşıldığından, 28/09/2023 tarihli duruşma zaptı ve 28/03/2023 tarihli duruşma zabıtlarının ilanen tebliğ yoluyla hazır bulunmayan davalı tarafa tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına karar verilmiştir.

davalı tarafa tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği hususu ile;

Duruşmanın bırakıldığı 16/01/2024 günü saat 13:50'de mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde HMK. nun 147. ve 186.maddeleri gereğince yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

Tebligat kanunun 31.maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliği edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.