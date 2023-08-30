İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2023 / 00:01

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T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/647 Esas

DAVALI : SÜLEYMAN ANALAYATALAY (T.C:33262103448)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, mernis adresinde tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da kişiye bir yıldan uzun süredir ulaşılamadığı neticesinde dava dilekçesi, tensip tutanağı, müdahele dilekçesi ve müdahil dilekçesi ara kararı, ara karar ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK. 317.madde hükmü gereği 2 hafta içinde davaya cevaplarınızı yazılı olarak ve ve HMK. 318.madde hükmünde gösterilen şekilde delilleriniz ve dayanağı belgeleriniz ile birlikte sunmanız, HMK 320/2.maddesi uyarınca ön inceleme duruşmasına kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmez veya geçerli bir mazeret bildirmediğiniz takdirde HMK.320 ve 321.maddeleri gereğince yargılama yapılarak hüküm verilebileceği, Durusma Günü: 22/11/2023 günü saat: 11:55'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/06/2023