İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:54*

T.C.İSTANBUL14. İCRA DAİRESİ

2023/36052 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36052 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 575.000,00 1 Taşıt 34PLN58 Plakalı , 2010 Model , MINI Marka , COOPER CABRIO. Tipli , A970I518 Motor No'lu , WMWMR3103A ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 11:42

10/10/2023 (İİK m.114/4)