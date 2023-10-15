İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.İSTANBUL14. İCRA DAİRESİ
2023/36052 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36052 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|575.000,00
|1
|Taşıt
|34PLN58 Plakalı , 2010 Model , MINI Marka , COOPER CABRIO. Tipli , A970I518 Motor No'lu , WMWMR3103A ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 11:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 11:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 11:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 11:42
10/10/2023 (İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01910058