İstanbul 18. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 / 00:01

İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/561 Esas

KARAR NO : 2025/336

Davacı AYMAN ÇİFTSÜREN ile davalı RIEM YOUSSEF EBRAHIM arasında mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1-Davacının DAVASININ KABULÜ ile;

Tarafların (Mardin ili, Artuklu ilçesi, Diyarbakırkapı mahallesi, Cilt no:2, Hane no:114,BSN:337'de nüfusa kayıtlı, 04/10/1986 Şam doğumlu, Mehmet Zeki ve Emine oğlu, 52975818500 TC Kimlik numaralı AYMAN ÇİFTSÜREN ve Suriye Arap Cumhuriyeti, 21/09/1984 Şam doğumlu, Mufida Hamdan kızı, Riem Youssef Ebrahim'in) boşanmasına ilişkin Jableh Şeriat Mahkemesinin karar:719, esas:1181, yıl:2024 numaralı, 18/07/2024 tarihli ilamının TANINMASINA ve TENFİZİNE,

2-Kararın kesinleştiğinde karardan iki suretin Şişli nüfus müdürlüğü ve İl Göç İdaresine gönderilmesine,

3-Peşin alınan harcın maktu karar ilam harcından mahsubu ile bakiye 187,80-TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile hazineyi irat kaydına,

4-Mevcut dava dosyasında davacı tarafından yapılan yargılama gideri olan toplamda 13.027,00-TL (Peşin harç, Başvuru harcı, ilan masrafı, Posta ve tebligat gideri) davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

6-Davalı tarafça masraf yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7-Davacı tarafça yatırılan gider avansından kullanılan miktarın mahsubu ile kalan bakiyenin karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine,

Karar verilmiş olup

İşbu bu mahkeme kararının ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur