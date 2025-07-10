İstanbul 18. Aile Mahkemesinden
İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/561 Esas
KARAR NO : 2025/336
Davacı AYMAN ÇİFTSÜREN ile davalı RIEM YOUSSEF EBRAHIM arasında mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;
HÜKÜM :
1-Davacının DAVASININ KABULÜ ile;
Tarafların (Mardin ili, Artuklu ilçesi, Diyarbakırkapı mahallesi, Cilt no:2, Hane no:114,BSN:337'de nüfusa kayıtlı, 04/10/1986 Şam doğumlu, Mehmet Zeki ve Emine oğlu, 52975818500 TC Kimlik numaralı AYMAN ÇİFTSÜREN ve Suriye Arap Cumhuriyeti, 21/09/1984 Şam doğumlu, Mufida Hamdan kızı, Riem Youssef Ebrahim'in) boşanmasına ilişkin Jableh Şeriat Mahkemesinin karar:719, esas:1181, yıl:2024 numaralı, 18/07/2024 tarihli ilamının TANINMASINA ve TENFİZİNE,
2-Kararın kesinleştiğinde karardan iki suretin Şişli nüfus müdürlüğü ve İl Göç İdaresine gönderilmesine,
3-Peşin alınan harcın maktu karar ilam harcından mahsubu ile bakiye 187,80-TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile hazineyi irat kaydına,
4-Mevcut dava dosyasında davacı tarafından yapılan yargılama gideri olan toplamda 13.027,00-TL (Peşin harç, Başvuru harcı, ilan masrafı, Posta ve tebligat gideri) davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
6-Davalı tarafça masraf yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
7-Davacı tarafça yatırılan gider avansından kullanılan miktarın mahsubu ile kalan bakiyenin karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine,
Karar verilmiş olup
İşbu bu mahkeme kararının ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur
#ilangovtr BASIN NO: ILN02257049