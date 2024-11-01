İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinden Bildirilmiştir

Yayın Tarihi: 01 Kasım 2024 / 00:01

İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

ESAS NO : 2022/245 Esas

DAVACI : MUSTAFA DOĞAN İNAL

VEKİLİ : Av. FERAH YILDIZ

DAVALI : ERK ACARER(T.C. Kimlik No:20*******16)

DAVA : Manevi Tazminat

Davalı Erk Acarer tarafından @eacerer adlı twitter hesabı üzerinden 26/06/2022 tarihinde davacıya yönelik asılsız iddia ve ithamlar içeren birtakım beyanlarda bulunmak suretiyle davacı Mustafa Doğan'ın kişilik haklarına ağır bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle 100.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 26/06/2022 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tazmini için manevi tazminat davası açılmış ve dava dilekçesi Mahkememizin 2022/245 Esas sayısına kayıt edilmiştir.

Mahkemenizce davalı Erk Acarer'in yurt içi mernis adresi bulunmaması, yurt dışı adresine çıkarılan davetiyenin iade edilmiş olması nedeniyle davetiye tebliğ edilmemiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesini takiben dilekçeler teatisi aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla, ön inceleme duruşma tarihi 26/11/2024 günü saat 10:05 olarak belirlenmiş olup 6100 numaralı HMK'nun 139'uncu maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız durumunda duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, 6100 sayılı HMK'nun 140'. madde hükümleri gereğince ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görülürse tarafların dinleneceği; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit edileceği; Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra tarafların sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa teşvik edileceği; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varılırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edileceği; Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edileceği, bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanacağı, Tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütüleceği; Ön incelemenin tek duruşmada tamamlanacağı, Zorunlu olan hallerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edileceği;139 uncu madde uyarınca yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceği, 6100 Sayılı HMK'nun 122/1. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin itibaren2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz ile cevap dilekçenizin davacı yana tebliği ve varsa delillerinizin toplanması için şimdilik 200,00TL gider avansını yatırmanız gerektiği hususları ihtar ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.