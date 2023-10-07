İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/43 Esas

KARAR NO : 2023/178

Davacı POURYA SHEIDA aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABÜLÜNE, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Ayazağa mahallesi/köyü, cilt 36, hane 508, BSN 1'de nüfusa kayıtlı, 54430769266 T.C.kimlik nolu, Hassan ve Mahnaz oğlu, 20/09/1980 Shemıran/İran doğumlu davacının "Pourya" olan isminin "Eren" soyisminin "TAYMAZ" olarak tashihine,

2-Kararın gazetede ilanına,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/06/2023