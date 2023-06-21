İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/1 Esas

KARAR NO : 2023/133

Davacı KÜBRA ÖZYILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, Konya ili, Beyşehir ilçesi, Fasıllar mahalle/köyü, 39 cilt, 63 hane, 79 BSN'de nüfusa kayıtlı, 44563575100 T.C.kimlik nolu, Sadık ve Arife kızı, 21/08/1996 İstanbul doğumlu davacının "KÜBRA" olan isminin "MERİÇ" olarak değiştirilmesine,

2-Kararın gazetede ilanına,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/05/2023