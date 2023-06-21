İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/1 Esas
KARAR NO : 2023/133
Davacı KÜBRA ÖZYILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE, Konya ili, Beyşehir ilçesi, Fasıllar mahalle/köyü, 39 cilt, 63 hane, 79 BSN'de nüfusa kayıtlı, 44563575100 T.C.kimlik nolu, Sadık ve Arife kızı, 21/08/1996 İstanbul doğumlu davacının "KÜBRA" olan isminin "MERİÇ" olarak değiştirilmesine,
2-Kararın gazetede ilanına,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/05/2023
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|BASIN NO: ILN01849337