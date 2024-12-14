İstanbul 20 ilçe Emniyet Müdürü değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne emekli olan Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız’ın atanmasının ardından beklenen yeni atamalar yapıldı. 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken, 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar belli oldu. Atamalarla, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken, 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı. Aralarında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü'nün de bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak atandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürü Hakan Öztürk Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Kubilay Akbaş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı İdris Kaya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne, Turizm Şube Müdürü Halil İbrahim Başlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, Güven Timleri Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de farklı şubelere tayin oldu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Uğur Kurak, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Torlak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Serkan Gömce, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Gürakan, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de Hüseyin Oğuz Namlı atandı.