İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1630 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Gaipliği istenilen ARŞAK KETME (01/07/1882 doğum tarihli Prevam ve Elbisi'den olma, T.C Kimlik No:13103426448 nolu)'den uzun bir süredir haber alınmadığı anlaşılmakla birlikte aşağıda açık kimliği bulunan ARŞAK KETME'den 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2022/1630 E. Sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde ARŞAK KETME'NİN GAİPLİĞİNE hükmedileceği hususu İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.30/10/2023

GAİP OLAN KİŞİ:

ARŞAK KETME: (T.C Kimlik No:13103426448 - Prevam ve Ebisi'den olma 01/07/1882 doğumlu)