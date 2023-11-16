İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1630 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Gaipliği istenilen ARŞAK KETME (01/07/1882 doğum tarihli Prevam ve Elbisi'den olma, T.C Kimlik No:13103426448 nolu)'den uzun bir süredir haber alınmadığı anlaşılmakla birlikte aşağıda açık kimliği bulunan ARŞAK KETME'den 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2022/1630 E. Sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde ARŞAK KETME'NİN GAİPLİĞİNE hükmedileceği hususu İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.30/10/2023
GAİP OLAN KİŞİ:
ARŞAK KETME: (T.C Kimlik No:13103426448 - Prevam ve Ebisi'den olma 01/07/1882 doğumlu)
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|BASIN NO: ILN01931817