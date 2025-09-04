İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2025 / 00:01

İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/250 Esas

KARAR NO: 2023/310

Davacı BARIŞ YOKLAR aleyhine mahkememizde açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce oluşturulan 21/07/2023 tarihli, 2023/250 esas ve 2023/310 karar sayılı kararı ile ;"4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesine göre Mahkememiz görevsiz olduğundan, davanın usulden REDDİNE;Karar kesinleştiğinde ve 2 hafta içinde talep halinde dava dosyasının görevli İSTANBUL AİLE MAHKEMESİNE gönderilmesine,

19/12/2023 tarihli, 2023/250 esas ve 2023/310 karar sayılı ek karar ile " Davalı Halit YOKLAR 27/02/2013 tarihinde vefat etmesi sebebiyle, UYAP sisteminden nüfus aile kayıt tablosu çıkarılmış olmakla, mirasçıları olarak Şefika GÜLEN (YOKLAR), Bahriye YOKLAR, muris-mirasçı Halide ELİBOL'un mirasçıları olarak İlknur ELİBOL, Metin ELİBOL, Recep ELİBOL, (Kısıtlı) Derya ELİBOL vasisi ve mirasçı Gülnur ELİBOL'un mirasçı olarak davaya eklenmelerine, adlarına gerekçeli kararın tebliğine. Şefike GÜLEN (ELİBOL)'un adresi mevcut olmadığından dolayı, Emniyet araştırılması yapılmasına" karar verilmiştir.

Mirasçıların tümüne tebligat yapılmış ancak mirasçı ŞEFİYE GÜLEN (YOKLAR)'in (T.C.45019377804) adresi mevcut olmadığından dolayı adres araştırılması yapılmış, ancak adresi tespit edilemediğinden, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İlanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra, gerekçeli kararın ve ek kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf talebinde bulunacağınız hususu, Gerekçeli karar ve ek karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.