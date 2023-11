İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/239 Esas

KARAR NO : 2023/283

Davacı NUREYLA KANBUR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 31/10/2023 tarihli, 2023/239 esas ve 2023/283 karar sayılı gerekçeli karar ile; "Davanın kabulü ile;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kadımehmet Mahallesi/Köyü, Cilt No:19, Hane No: 486, BSN: 5'de nüfusa kayıtlı Cavit ve Sabiha' dan olma 12257460568 TC kimlik numaralı Rize 26/10/1966 doğumlu Nureyla KANBUR' un nüfusta "Nureyla" olan isminin"AYLA" olarak değiştirilmesine." karar verilmiştir

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/11/2023