İstanbul 37 ülke 900 kent içinde birinci oldu

Her yıl dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip kentlerin sıralamasını yapan ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in verilerine göre; İstanbul'da bir sürücü 2024 yılında trafikte 105 saat harcadı. Bu veri, İstanbul'u dünyada trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu kentler listesinin başına taşıdı.

Kent, 2023'te 91 saatle listenin altıncısıydı. 2024'te bu oran bir önceki yıla oranla yüzde 15 arttı.

Araştırma kapsamında 37 ülkeden 900'ü aşkın kentin verileri izlendi. Veriler, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde harcanan süre göz önüne alınarak hesaplandı.

Geçen yılın birincisi New York ise, bu yıl trafikte harcanan 102 saatle listede ikinciliği, Chicago'yla paylaştı. 2023'te beşinci sırada olan Chicago'da trafikte harcanan saat 96'dan 102'ye yükseldi. Sürücülerin trafikte 101 saat kaybettiği Londra ise listenin dördüncüsü oldu.