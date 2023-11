İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/172 Esas

KARAR NO : 2023/535

Davacı BURAK KOÇ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile;

Ankara ili Etimesgut ilçesi Konsolosluklar Mah/Köyü Cilt no 91 Hane no 2622'de nüfusa kayıtlı Asadollah ve Fatemeh oğlu Tehran/İran 04/04/1993 doğumlu 53041821240 TC Kimlik numaralı davacı BURAK KOÇ ile İran İslam Cumhuriyeti uyruklu davalı ASAL HOSSEINZADEFEROZABADI'nın boşanmalarına ilişkin Tahran Shahid Bahonar Adalet Sarayı, 286. Aile Mahkemesi'nin 140168390011318961 Esas No.lu 06/11/2022 tarihli ve 17/12/2022 tarihinde kesinleşen kararının TANINMASINA,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 89,95 TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre hesaplanan17,900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-179,90 TL peşin harç, 179,90 TL başvurma harcı, 3.548,45-TLposta, Kep, ilan masrafı olmak üzere toplam3908,25 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Bakiye gider avansının davacıya iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 21/09/2023

İlanen Tebliğ, ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/10/2023