İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/181 Esas

KARAR NO : 2024/209

Davacı TUĞBA KİŞİOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

yukarıda açıklanan nedenler ile;

1-HMK'nun 114/c ve 115/2. maddeleri gereğince göreve yönelik dava şartı yokluğu nedeniyle DAVANIN USULDEN REDDİNE,

-Görevli mahkemenin İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi olduğuna,

2-HMK'nun 20/1.maddesi gereğince istek halinde ve karar kesinleştiği tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde Mahkememize başvurulması halinde dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, iki haftalık süre içerisinde başvurulmaması halinde Mahkememizce davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hususunun ihtarına,

3-Tedbir talebinin görevli ve yetkili mahkeme tarafından değerlendirilmesine

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/07/2024

İLGİLİ KİŞİ: NECLA KARAKUŞ- 52480047730

Koca Mustafa Cad. Medrese sok. No:35/12 Fatih/İSTANBUL

Sivas ile, Merkez ilçesi, Çayboyu mah. , 71 cilt, 173 Aile sıra no,

9 sırada nüfusa kayıtlı, Turan ve Elfidan kızı 19/08/1957 doğumlu

