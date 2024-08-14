İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 / 00:01

İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/600 Esas

KARAR NO : 2023/311

Davacı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Vekili tarafından davalı Servet ATAÇ aleyhine açılan itirazın iptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Servet ATAÇ ( EGS Business Park B2 Blok K.11 No. 354 Bakırköy/İstanbul) adresine gönderilen tebligatların bilâ tebliğ iade dönmesi üzerine, dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olmakla, Mahkememizden verilen 2020/600 E., 2023/311 K. Sayılı ve 13/04/2023 tarihli gerekçeli karar ile davacı vekili tarafından 22/05/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin verilen 2020/600 E., 2023/311 K. Sayılı ve 13/04/2023 tarihli gerekçeli kararıyla; "1-Davanın, nakdi alacak talebi yönünden KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile, davalı borçlunun İstanbul 7. İcra Müdürlüğü'nün 2018/28035 Esas sayılı takip dosyasına yaptığı itirazın 566.416,56-TL asıl alacak, 10.850,20-TL işlemiş faiz, 542,51-TL BSMV olmak üzere toplam 577.809,27-TL alacak talebi bakımından İPTALİNE, takibin, 566.416,56-TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık % 39 oranında(bu oranın artması halinde artan oranlarda) temerrüt faizi ve faizin % 5'i gider vergisi uygulanmak suretiyle kaldığı yerden DEVAMINA, fazlaya ilişkin nakdi alacak talebinin REDDİNE,

1/1-2004 Sayılı İİK'nun 67/2. maddesi gereğince kabul edilen nakdi alacak miktarı üzerinden % 20 oranında belirlenen 115.561,85-TL icra inkâr tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Davacı tarafça gayrinakdi alacak talebiyle açılan davanın REDDİNE,

3-Alınması gerekli 39.470,15-TL karar ve ilam harcından, davacı tarafından peşin olarak yatırılan 7.007,80-TL'nin mahsubu ile, bakiye 32.462,35‬-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına; davacı tarafından peşin olarak yatırılan 7.007,80-TL harcın, davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

4-Gayrinakdi alacak talebi yönünden alınması gerekli 179,90-TL karar ve ilam harcının, davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

5-Arabuluculuk görüşmelerinde arabulucu olarak atanan Fatih ŞENGÜL(2879)'e 1.320,00-TL ödemenin suçüstü ödeneğinden karşılanacağı anlaşıldığından 1.320,00-TL arabuluculuk ücretinin, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu madde 18/A-11 ve 18/A-13'e göre davanın kabul-red oranına göre belirlenen 1.314,48-TL'sinin, davalıdan alınarak; kalan 5,52-TL'sinin davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan 54,40-TL başvurma harcı, 7,80-TL vekalet harcı, 4.000,00-TL bilirkişi ücreti, 1.164,66-TL+1.397,59-TL=2.562,25‬-TL Basın İlan Kurumu ilan masrafı ve 1.418,60-TL posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 8.043,05‬-TL yargılama giderinin, davanın kabul-ret oranına göre hesap edilen 8.009,41-TL'sinin, davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine; kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihi AAÜT gereğince davanın kabul edilen kısmı üzerinden belirlenen 81.559,02-TL vekâlet ücretinin, davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,..." dair gerekçeli karar ile bu karara karşı davacı vekili tarafından 18/05/2024 tarihli dilekçesiyle davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın istinaf incelemesi ile kaldırılmasını ve davanın tüm talepleri yönünden kabulüne karar verilmesini talep eden İstinaf Başvuru dilekçesiyle birlikte;

Yukarıda adı geçen davalıya iş bu hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliği gerektiği cihetle, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yukarıda ismi yazılı davalıya tebliğ edilmiş sayılacağından, 7 günlük bu sürenin bitiminden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde istinaf kanun yoluna başvuru talebinde bulunulmadığı takdirde kararın bu davalı yönünden kesinleşeceği hususu, yukarıda tarih ve sayısı ile hüküm özeti yazılı bulunan kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02075787