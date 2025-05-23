İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nden
İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/796 Esas
KARAR NO: 2025/1
717.....794 T.C Kimlik numaralı Davalı KÜRŞAT KOŞAR'ın Cihangir Mah. Elit Sk. No:10/7 Avcılar İSTANBUL adresinden yapılan araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
HÜKÜM:
1-Davanın dava şartı yokluğundan usulden REDDİNE,
2-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
3-Peşin harcın mahsubu ile bakiye 187,80TL harcın davacıdan alınmasına,
4-Karar kesinleştiğinde yargılama gider avansının kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,
5-Tarafların kararı tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yada başka yer mahkemesine müraacat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yoluna başvurabileceklerine dair dosya üzerinden 03/01/2025 tarihinde karar verilmiş olup;
Tebligat yapılamayan ve yapılan araştırmalarda adresi de tespit edilemeyen davalı KÜRŞAT KOŞAR'a tebliğ (Karar tebliği) yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02228265