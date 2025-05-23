İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2025 / 00:01

İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/796 Esas

KARAR NO: 2025/1

717.....794 T.C Kimlik numaralı Davalı KÜRŞAT KOŞAR'ın Cihangir Mah. Elit Sk. No:10/7 Avcılar İSTANBUL adresinden yapılan araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM:

1-Davanın dava şartı yokluğundan usulden REDDİNE,

2-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

3-Peşin harcın mahsubu ile bakiye 187,80TL harcın davacıdan alınmasına,

4-Karar kesinleştiğinde yargılama gider avansının kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,

5-Tarafların kararı tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yada başka yer mahkemesine müraacat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yoluna başvurabileceklerine dair dosya üzerinden 03/01/2025 tarihinde karar verilmiş olup;

Tebligat yapılamayan ve yapılan araştırmalarda adresi de tespit edilemeyen davalı KÜRŞAT KOŞAR'a tebliğ (Karar tebliği) yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.