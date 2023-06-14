İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Haziran 2023 / 00:01

İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/86 Esas

KARAR NO : 2021/43

DAHİLİ DAVALI : Polin KASAPOĞLU

Davacı ERMENİ KATOLİK SURP AGOP HASTANESİ VAKFI ile Davalılar; Mustafa Rahmi Koç, Vehbi Koç Vakfı, Aksel Seyahi, Karolin Kazilas, Nurhan Seyahi, Semahat Sevim Arsel, Sofia Talin Gürman, Suna Kıraç, Alis Kasapoğlu, Kaspar Kasapoğlu, Polin Kasapoğlu, Silvia Seyahi arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davası nedeniyle;

"Mahkememizin 26.01.2021 tarihli gerekçeli kararı ile; Davanın Emsal Yargıtay 3 HD 2020/1594 - 2305 EK sayılı ilamı göz önüne alınarak; Dava şartı yokluğu nedeniyle davanın REDDİNE, karar verilmiştir.

Davacı vekili 01.03.2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile; HMK m. 353/(1)-a-6 maddesi uyarınca, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.01.2021 Tarih, 2016/86 Esas, 2021/43 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesine veya kendi yargı çevrenizde uygun göreceğiniz başka bir yer mahkemesine gönderilmesine kesin olarak karar verilmesini,

Veya HMK m. 356 gereğince duruşma günü belirlenmesine, yukarıda sunulan durumlar ve HMK 355. maddesi gereğince Başkanlığınızca re’sen göz önünde bulundurulacak sair sebeplerden dolayı hukuka, ulusal ve ulusalüstü mevzuata, dosya kapsamına, usul ve yasaya, yerleşik Yargıtay ilamlarına aykırı olan İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.01.2021 Tarih, 2016/86 Esas, 2021/43 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, yapılacak istinaf yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile 39655589066 T.C. kimlik numaralı vasiyetçi JÜLİYET SEYAHİ tarafından davacı lehine düzenlenen ve İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.01.2013 tarih, 2011/1246–2013/174 sayılı kararı ile açılıp okunmasına karar verilen Beyoğlu 19. Noterliği’nin 30 Ocak 2009 tarih ve 01779 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesini talep etmiştir." UYAP sisteminden yapılan araştırmada mernis adresinizin bulunmadığı, yazışmalar neticesinde adresinize ulaşılamadığından, tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle gerekçeli karar evrakı ve davacı vekilinin 01.03.2023 tarihli istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07.06.2023