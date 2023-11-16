İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BŞK.

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

SKOPİ MASASI, ICP-MS CİHAZI,DOKU TAKİP KASEDİ, TERMAL RİBON,BLOK ARŞİV DOLABI, LAM ARŞİV DOLABI SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU



Kimya ve Morg İhtisas Daireleri İçin Cihaz ve Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1255289

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU b) Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Cad. Kımız Sok. No:1 34196 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124541500 - 2124541586 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kimya ve Morg İhtisas Daireleri İçin Cihaz ve Malzeme Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Skopi Masası, 1 adet ICP-MS Cihazı, 50.000 adet Doku Takip Kasedi, 20 adet Termal Ribon, 20 adet Blok Arşiv Dolabı,10 adet Lam Arşiv Dolabı alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ICP-MS (Ankara Grup Başkanlığına 1 adet) Skopi Masası ( Denizli ve Hatay Grup Başkanlıklarına 1'er adet ) Doku Takip Kasedi (Antalya Grup Başkanlığına 50.000 adet) Ribon (Antalya Grup Başkanlığına 20 adet) Blok Arşiv Dolabı (Antalya Grup Başkanlığına 20 adet) Lam Arşiv Dolabı (Antalya Grup Başkanlığına 10 adet) ç) Süresi/teslim tarihi : Cihaz ile mal ve malzemeler icmal listesinde belirtilen yerlere belirtilen miktarlarda sözleşmeye müteakip en geç 90(doksan) gün içerisinde teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeyi müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.12.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Termal ribon için teklif veren firma; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

Blok arşiv dolabı için teklif veren firma; ISO kalite belgesine sahip olmalı ve CE deklarasyonu olmalıdır.

Lam arşiv dolabı için teklif veren firma; ISO kalite belgesine sahip olmalı ve CE deklarasyonu olmalıdır.

Doku takip kasedi için teklif veren firma; yetkili temsilcilik ve CE belgelerine sahip olmalıdır.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



