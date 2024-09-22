İstanbul Airshow bu yıl 14. kez kapılarını açıyor

Türkiye’nin hızla büyüyen sivil havacılık sektörünün yolcu uçaklarından terminal işletmecilerine, çok amaçlı hava araçlarından iş jetlerine, charter kuruluşlarından brokerlara, uçuş eğitiminden havacılık kulüplerine kadar tüm sektör bileşenleri İstanbul Airshow’da bir araya geliyor.

Açılışı Bakan Uraloğlu yapacak

Etkinliğin açılışı Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak. Törene, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut’un da bulunduğu önde gelen sektör temsilcileri de katılacak. Tören, 26 Eylül’de saat 10.00’da Fuar Alanı içerisindeki Açılış ve Kongre katında yapılacak. Ziyaretçi girişleri ise aynı gün saat 13:00’de başlayacak.

Yeni modeller sergilenecek

Çok çeşitli hava araçlarının sergileneceği Fuar’da, ticari uçaklar ve iş jetleri segmentinde Airbus ve Dassault Falcon, Türkiye’ye verdikleri özel önemle göze çarpıyor. Dassault Falcon diğer modellerinin yanısıra yeni nesil 6X modelini de getiriyor. Airbus ise A220 modeli ve helikopterleriyle katılım sağlayacak.

Yangınla mücadelede kullanılan hava araçlarının da sergileneceği fuarda, Orman Genel Müdürlüğü 26 Eylül Perşembe günü saat 12.00’da, 2024 yılı yangınla mücadele değerlendirmesinin de yapılacağı bir basın toplantısını statik sergileme apronunda düzenleyecek.

Havacılığın geleceği tartışılacak

Gelecekteki Kentsel Hava Taşımacılığı konulu toplantı ise 27 Eylül Cuma günü saat 10:00’da düzenleniyor. Türk Hava Yolları moderatörlüğünde Airbus’tan Kentsel Hava Taşımacılığı İş Geliştirme Proje Müdürü Anurag Gupta, Lilium’dan Başkan Yardımcısı Paul-Franck Bijou ve Gözen Holding’den eVTOL Program Direktörü Mesut Yılmaz konuşmacılar arasında yer alıyor. Panelde özellikle elektrikli hava araçlarının gelecekte oynayacakları rol ve potansiyel uygulamalar ele alınacak.

Teknofest’in de düzenlendiği Atatürk Havalimanı eski dış hatlar terminali ve apronunda düzenlenecek fuar 26 Eylül Perşembe günü saat 13:00-17:30, Cuma ve Cumartesi günleri de 10:00-17.30 aralarında ziyarete açık olacak. Ziyaretçiler ücretsiz giriş kartlarını https://airshow.tmonlineregistry.com linkinden veya istanbulairshow.com adresindeki ön kayıt bölümünden girerek temin edebiliyorlar.