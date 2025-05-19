İstanbul alarm veriyor! Yağışlar da fayda etmedi

İstanbul’a su temin eden barajlardaki doluluk oranlarında son dönemde endişe verici bir düşüş yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.93’ten yüzde 78.97’ye indi.

Son günlerdeki yetersiz yağışlar, İstanbul’daki barajlardaki su seviyelerinin azalmasına neden oldu. İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, 22 Nisan tarihinde yüzde 82.93 olan barajların ortalama doluluk oranı, 18 Mayıs tarihi itibarıyla yüzde 78.97’ye geriledi.

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 baraj arasında en yüksek doluluk oranı, yüzde 93.37 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. En düşük doluluk oranı ise yüzde 45.87 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ’nin 18 Mayıs tarihli verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Elmalı Barajı: %93.37



Ömerli Barajı: %91.27



Kazandere Barajı: %89.49



Pabuçdere Barajı: %88.75



Darlık Barajı: %81.54



Terkos Barajı: %79.17



Büyükçekmece Barajı: %69.58



Alibey Barajı: %58.73



Sazlıdere Barajı: %57.56



Istrancalar Barajı: %45.87