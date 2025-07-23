İstanbul alev alev! Termometreler bile şaşırdı

İstanbul’da son günlerde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, kentte yaşamı zorlaştırdı. Termometreler 42 dereceye yaklaşırken, artan nem oranı da eklenince özellikle açık havada gezmek neredeyse dayanılmaz hale geldi.

VANTİLATÖRLERE SARILDILAR

Sultanahmet Meydanı’nda bazı turistler, çareyi taşınabilir vantilatörlerle serinlemekte buldu.

El tipi ya da boyun vantilatörleri ile gezen turistler, ilginç görüntüler oluşturdu. Sıcaktan bunalan bazı turistler şemsiye ile gezerken bazılarının ise yelpazeler ile serinlemeye çalıştığı görüldü.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 56 DERECEYE ÇIKTI

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 56 dereceye çıktığını söyledi.

Özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Köse, "Aşırı sıcaklar yüzünden termal şok yaşanabilir, dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Sıcak hava dalgasının Balkanlar üzerinden geldiğini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da etkisini artırarak devam ettirdiğini söyledi. Köse, "Doğu ve Güneydoğu ise klasik yaz sıcaklıklarının yanı sıra yeni rekorlara doğru gidiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyrediyor" dedi.

"İSTANBUL GÖLGEDE 38, GÜNEŞTE 56 DERECE"

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Köse, "İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin %60 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Güneş çarpması, termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir" uyarısında bulundu.

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