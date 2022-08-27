İstanbul Alpubel personel alacak

İŞKUR’da duyurulan ilana göre; İstanbul Alpubel, çoban olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
25 yaşından büyük olmak
Alpu ilçesinde ikamet etmek
Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus kayıt örneği
2 adet fotoğraf
Adli sicil kaydı
Diploma
İkametgah
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