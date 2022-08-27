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İstanbul Alpubel personel alacak

İstanbul Alpubel, çoban olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 08:00
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İstanbul Alpubel personel alacak
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İŞKUR’da duyurulan ilana göre; İstanbul Alpubel, çoban olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

25 yaşından büyük olmak

Alpu ilçesinde ikamet etmek

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

2 adet fotoğraf

Adli sicil kaydı

Diploma

İkametgah

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