İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirket yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 20 şüpheli, tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İstanbul başsavcılığı, İAR AŞ ve ilişkili şirketlere ‘devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteğin suistimal edildiği’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Şirketlerin ithal ettiği altın madenini altın ocaklarında erittiği, eritilen altının asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin yurtdışına yasal olarak çıkarıldığı ve bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı iddia edilmişti. Bu kapsamda şirketlere düzenlenen operasyonda 6 Ekim’de 24 kişi gözaltına alınmıştı.