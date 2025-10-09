İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca

(İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında, "hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları öne sürülen 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheliden 21’i gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı.

Savcılıkta ifadesi tamamlanan 2 kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi, 1 şüpheli serbest bırakıldı. 20 kişinin “suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklanması talep edildi.

DOSYADA KİMLER VAR?

Devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu belirlenen isimler şu şekilde yer aldı:

İAR AŞ sahibi Özcan Halaç

İAR Genel Müdürü Ayşen Esen

İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen

İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç

İAR çalışanı Erkam Halaç

Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç

Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez

Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur

Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ. Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu

İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ. İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek