İstanbul Anadolu 12. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 / 00:01

İstanbul Anadolu 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/606 Esas

KARAR NO: 2024/310

Mahkememizde açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce yürütülen yargılama neticesinde 18/04/2024 tarih ve 2021/606 Esas, 2024/310 Karar sayılı ilamının Yurtiçi Tebliğ hükümleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Adı geçen ilamda belirtildiği şekli ile;

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile Van İli, Tuşba İlçesi, Tabanlı Köyü/mah. Cilt : 111, hane : 9 , BSN:16 da nüfusa kayıtlı, SELAHATTİN ve SİNEM'den olma, 18/03/1974 doğumlu, MUHAMMED TOKAŞ'ın , Van İli, Tuşba İlçesi, Tabanlı Köyü/mah. Cilt : 111, hane : 9, BSN:124 'de nüfusa kayıtlı, MUHAMMEDve SULTAN'dan olma, 17/08/2009 doğumlu, küçük ABDULLAH TOKAŞ'ın babası olmadığının tespiti ile MUHAMMED TOKAŞ ve ABDULLAH TOKAŞ arasındaki SOY BAĞININ REDDİNE,

2-Karar kesinleştiğinde gereği için iki suretinin nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gereken 427,60 TL harçtan peşin alınan 59,30TL düşürülerek bakiye 368,30TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 59,30TL başvurma harcı, 59,30 TL peşin harç, 160 TL posta ve tebligat masrafı , 117 TL yurt dışı harcı olmak üzere toplam 395,6 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilenalınarak davacıya verilmesine,

5-Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan 19.584TL ilan masrafı, 3.900 TL ATK ücreti olmak üzere toplam 23.484TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre 17.900 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilenalınarak davacıya verilmesine,

7-HMK'nun 333.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden sonra artan avansın davacıya adesine,

Dair verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 18/04/2024 tarihinde tarihinde karar verilmiştir.

İş bu karar davalıya gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilir.