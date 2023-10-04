İstanbul Anadolu 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/1189 Esas

KARAR NO : 2023/569

DAVALI : ZEKİYE AYDIN -176*****992

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

Davacılar GÜRCÜ YILDIRIM, HAMDİ YILMAZ, İSMAİL SEL, NEVİN YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mah., 2229 ada, 8 parselde yer alan arsa nitelikli taşınmazın T.M.K.'nın 699/3. maddesi uyarınca üzerindeki bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte umuma açık, açık artırma suretiyle satılarak MEVCUT ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinin dosyada mevcut tapu kaydına göre taraflar arasında paylaştırılmasına, 18/01/2023 tarihli bilirkişi raporunun HÜKMÜN EKİ SAYILMASINA,

3-HMK'nın 322/2. maddesi uyarınca İstanbul Anadolu Adliyesi Satış Memurluğunun satış memuru olarak tayinine,

4-Harçlar Kanunu gereğince taşınmazların satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispetinde karar ve ilam harcının tapu kaydına göre taraflardan tahsili ile Hazineye irat kaydına, dava açılışı sırasında alınan 59,30 TL peşin harcın karar harcından mahsubuna,

5-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT uyarınca takdir edilen 8.900,00 TL maktu vekalet ücretinin tapu kaydındaki hisseleri oranına göre taraflardan alınarak davacılara verilmesine,

6-Davacı tarafça yatırılan 37,00 TL başvuru harcı, 59,30 TL peşin harç, 571,90 TL keşif harcı, 3.000,00 TL bilirkişi ücreti, 520,00 TL keşif araç ücreti, 3.908,16 TL Basın İlan Kurumu tebligat masrafı ile 46,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 8.142,36 TL yargılama giderinin tapu kaydındaki hisseleri oranına göre taraflardan alınarak davacılara verilmesine,

7-Artan gider avansının HMK'nın 333. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacılara iadesine,

Dair, davacılar vekilinin huzurunda, davalının yokluğunda, HMK'nın 341/1 ve 345/1 maddeleri uyarınca karar tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 01/06/2023 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2023