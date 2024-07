İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/404 Esas

KARAR NO : 2023/799

Mahkememizin 2022/404 esas sayılı dosyasında davalı Mehmet Ünal KALENDER'in yapılan araştırmalar neticesinde tebliğe elverişli adresi tespit edilmediğinden, gerekçeli kararın ve davacı vekilinin 19/12/2023 tarihli istinaf dilekçesinin ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin2022/404 esas, 2023/799 karar sayılı kararıyla "Davanın Reddine " ile,

HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE,

2-Alınması gereken 269,85 TL harcın, başlangıçta peşin alınan 170,78 TL peşin harç ve 72.920,92 TL tamamlama harcından mahsubu ile fazla alınan 72.821,85TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

3-Davalı HÜSEYİN AVNİ KALENDER kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, dosyanın mahiyeti, avukat tarafından harcanılan emek, mesai ve avukatlık tarifesi 3.maddesi uyarınca üç katından çok olamayacağı düzenlemesi gözetilerek, AAÜT gereği hesaplanan 53.700,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak anılan davalıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Kullanılmayan avanstan kalan kısmın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Kararı verilmiş olup, davacı Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi vekilinin 19/12/2023 tarihli "yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı gerekli inceleme ve araştırma yapılmadan vermiş olduğu2022/404E. 2023/799 K. Sayılı ve 05.12.2023 tarihli ret kararının kaldırılmasını," talepli dilekçe ile dosyayı istinaf etmiş olup, iş bu kararın ve istinaf başvurusunun davalı Mehmet Ünal KALENDER'e ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren verilen karara karşı iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu davalı Mehmet ÜNAL KALENDER'e ilanen tebliğ olunur. 19/07/2024

