İSTANBUL ANADOLU 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 / 00:00

T.C. İstanbul Anadolu 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/461 Tereke

İşbu tereke dosyamızdan; TOKAT ili, NİKSAR ilçesi, CEDİT mah/köy, 7 Cilt, 221 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, SALİM ve EMİNE oğlu/kızı, 04/05/1965 dogumlu, 25/05/2023 tarihinde vefat eden müteveffa ENVER YILMAZ'ın terekesinin resmi defteri tutulmakta olup re'sen tereke defter tutma memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. ONUR YEŞİLGÖZ'ün atanmasına karar verilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu’nun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu T.M.K.'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.