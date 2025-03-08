İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Mart 2025 / 00:01

İSTANBUL ANADOLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/479

KARAR NO : 2025/56

Davacı Rübeyda Şimşekce Davalı Haris Aktaş aleyhine açılan haksız işgal tazminatı-ecrimisil dava dosyasında verilen hüküm kısmının Davalı Haris Aktaş'a ilanen tebliğine karar verilmekle;

HÜKÜM:

1-Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE,

3.022,23-TL'nin dava tarihi olan 26/12/2022tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

1.676,33-TL'nin 31/12/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

1.973,24-TL'nin 31/12/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2.282,26-TL'nin 31/12/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2.937,26-TL'nin 31/12/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3.398,71-TL'nin 31/12/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3.862,29-TL'nin 31/12/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5.726,40-TL'nin 26/12/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8.025,00-TL'nin 31/12/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9.446,40-TL'nin 31/12/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10.925,70-TL'nin 31/12/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

14.061,38-TL'nin 31/12/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

16.270,42-TL'nin 31/12/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

18.489,71-TL'nin 31/12/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

27.413,61-TL'nin 31/12/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Davacının bu dava sebebiyle yaptığı toplam yargılama gideri 42.517,50-TL ve keşif harcı olan 1.274,90-TL olmak üzere toplam 43.792,40-TL'nin kabul edilen miktar üzerinden hesaplandığında 25.026,25 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Alınması gereken 8.846,89-TL karar harcından peşin alınan 341,55-TL ve 3.530,00-TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 4.975,34-TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

4-Peşin harç 341,55-TL ve ıslah harcı 3.530,00-TL ve 80,70-TL başvuru harcı olmak üzere toplam 3.952,25-TL'nin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden kabul edilen miktar üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 30.000,00-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı" ilanen tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.