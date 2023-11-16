İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/405 Esas 09/11/2023 BASIN İLANIDavacı , EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , ERKAN IŞIK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasına ilişkin gerekçeli kararın davalı ERKAN IŞIK'ailan edilmesine ,

-Davanın KABULÜ İLE, 360.000.TL. Tazminatın davalı Ülviye Güler ve Nalan Işık'tan alınarak davacıya verilmesine,Alacağa 09.03.2016 tarihinden itibaren faiz işletilmesine,

gereken 24.591,6‬0 TL harcın peşin yatırılan 179,90 TL ile daha sonra alınan 5.968 TL toplamı olan 6.147,9‬0 TL harçtan mahsubu ile 18.443,7‬0 TL harcın davalı Ülviye Güler ve Nalan Işık'tan alınarak hazineye irat kaydına, davacının yatırdığı 6.147,90 TL harcın davalı Ülviye Güler ve Nalan Işık'tan alınarak davacıya verilmesine,