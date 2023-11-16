İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2020/405 Esas 09/11/2023 BASIN İLANIDavacı , EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , ERKAN IŞIK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasına ilişkin gerekçeli kararın davalı ERKAN IŞIK'ailan edilmesine ,
-Davanın KABULÜ İLE, 360.000.TL. Tazminatın davalı Ülviye Güler ve Nalan Işık'tan alınarak davacıya verilmesine,Alacağa 09.03.2016 tarihinden itibaren faiz işletilmesine,
gereken 24.591,60 TL harcın peşin yatırılan 179,90 TL ile daha sonra alınan 5.968 TL toplamı olan 6.147,90 TL harçtan mahsubu ile 18.443,70 TL harcın davalı Ülviye Güler ve Nalan Işık'tan alınarak hazineye irat kaydına, davacının yatırdığı 6.147,90 TL harcın davalı Ülviye Güler ve Nalan Işık'tan alınarak davacıya verilmesine,
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|BASIN NO: ILN01931807