İstanbul Anadolu 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2021/777 Esas

KARAR NO : 2023/170

DAVALILAR : 1- ELİF ADA

2- MUSTAFA ADA

Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından davalılar Elif Ada ve Mustafa Ada aleyhine davalı Mustafa Ada'nın mecburi hizmet süresi dolmadan davacı kurumdan ayrılması nedeni ile davacı kurumun alacaklı olup olmadığı, varsa miktarına yönelik olarak açılan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1-Davanın KABULÜNE; toplam 57.640,33 TL (33.831,53 TL asıl alacak ve 23.808,80 TL 16/07/2020 görevden ayrılma tarihine kadar işlemiş olan faiz alacağı toplamı) nin 21/01/2021 tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup mahkememizce davalılar ELİF ADA ve MUSTAFA ADA' nın adresi bilinmemesi gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın davalılara tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.