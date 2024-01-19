İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

547.000,00 TL

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Taşıt

07FBA28 Plakalı , 2012 Model , KIA Marka , Ceed 1.6 CRDI DSL Motion 115 PS Tipli , U5YHB516BCL313380 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, sağ arka çamurluğun ezik olduğu, sağ arka kapı ve ön tamponda sürtünme izleri olduğu, ön camın üstü, tavanda paslanma olduğu, sağ lastiklerin inik olduğu, arka tamponda ufak boya dökülmeleri ve çatlakları olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.