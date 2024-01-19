İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2023/9292 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9292 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|547.000,00 TL
|1
|Taşıt
|07FBA28 Plakalı , 2012 Model , KIA Marka , Ceed 1.6 CRDI DSL Motion 115 PS Tipli , U5YHB516BCL313380 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, sağ arka çamurluğun ezik olduğu, sağ arka kapı ve ön tamponda sürtünme izleri olduğu, ön camın üstü, tavanda paslanma olduğu, sağ lastiklerin inik olduğu, arka tamponda ufak boya dökülmeleri ve çatlakları olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 10:13
16/01/2024 (İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01969462