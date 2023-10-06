İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/174 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/174 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, GÜMÜŞPINAR Mahalle/Köy, 10546 Ada, 1 Parsel, E Blok, 34 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Söz konusu 34 bağımsız Apartmanın 8. Katında 34 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo, tuvalet, mutfak, 3 yatak odası, salon ve 2 balkon olmak üzere 3*1 planında, yaklaşık 130m2 brüt, 95m2 net alana sahip dairenin; antre, hol, mutfak banyo ve tuvaletin tabanları ve duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boya kaplıdır. İç kapılar ahşap kapı, pencere doğramaları PVC., mutfak tezgahı üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo mevcuttur. Tuvalet alaturka olup, fiilen kiler olarak kutlanılmaktadır. Isınması kambi sistem doğalgaz iledir. Salon ve Mutfağın önünde balkon mevcuttur. Apartman ve daire normal Işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Dairenin bulunduğu sitenin çevresi bahçe duvarı ile çevrili olup, özel güvenliklidir. Site bahıçesinde açık otopark, basketbol sahası, yürüme yolları, çocuk oyun alanları ve tek katlı yönetim binası bulunmaktadır. Söz konusu bağımsız bölümün bulunduğu Apartman; Okul ve diğer sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır.

Adresi : İstanbul İl, Kartal İlçe, Gümüşpınar Mah., Sakızağacı Cad., No:35, E Blok, 8. Kat, 34 Nolu Daire Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 95 m2

Arsa Payı : 1/242

İmar Durumu : İstanbul İli, Kartal İlçesi Gümüşpınar ,Mahellesi, 10546 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 04.05.2006 tasdik tarihli, E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 26.10.2020 tasdik tarihli Yençok Belilenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5S/A/3,0.20-0.40/1.50, Yençok:15 kat (52.50m.) yapılanma şartlarında

Konut Alanında, kısmen de yol da kalmaktadır.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:15

02/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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