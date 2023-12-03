İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 03 Aralık 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/210 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/210 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, HASANPAŞA Mahalle/Köy, 464 Ada, 61 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI:İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesinin (Satış Memurluğu) 2021/210 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan; Kadıköy Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 22.10.2021 tarihli tapu kaydına istinaden; Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 464 ada, 61 parsel sayılı, 201,00 m2 arsa miktarlı ve bahçeli kargir apartman vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binanın, zemin kat, 1 nolu, 10/46 arsa paylı ve daire nitelikli bağımsız bölümünün 1/1 (TAM) hissesinin elbirliği mülkiyette Yusuf oğlu MEHMET EMİN VELİOĞULLARI, Yusuf oğlu HAMZA VELİOĞULLARI, İsmet kızı AYŞEGÜL KIY, İsmet kızı ELİF KIY, İsmet oğlu NAZMİ KIY ve İsmet kızı GÜLŞAH KIY adlarına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Tapu kaydının beyanlar hanesinde 03.06.1967 tarihli Yönetim Planı olduğu işlidir.Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir. İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesinin (Satış Memurluğu) 2021/210 (Satış) sayılı dosyasının içerisinde bulunan; İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü Kadıköy Mühendisliğince verilen çapın; taşınmazın mahallindeki fiili durumlauyumlu olduğu yapılan incelemede görülmüştür. ANA GAYRİMENKULUN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRE BİLGİLERİ:Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 464 ada, 61 parsel sayılı taşınmazın; "Kadıköy İlçesi, Acıbadem (Hasanpaşa) Mahallesi, Haşimbey sok., No:4, Fidan Apt." adresinde bulunan ve üzerinde 1 adet betonarme bina bulunan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın bulunduğu bölge; yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta sınıf gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır.Söz konusu parselin güneydoğu cephesinden Haşimbey sokak geçmektedir.Önemli ulaşım akslarına ve merkezlere uzaklığı aşağıdaki gibidir.

Fenerbahçe Köprülü Kavşağı (O-1) 680 m.

Söğütlüçeşme Marmaray istasyonuna 470 m.

Denize 950 m.

Taşınmazın yakın çevresinde; Özdemiroğlu imam hatip ortaokulu, Kadıköy belediye binası, General Ali Rıza Ersin mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 60.yıl Anadolu ortaokulu, İkbaliye ortaokulu, İş bankası konutları, İnta sitesi ve Hasanpaşa camii bulunmaktadır.,ANA GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ:Kıymet Takdirine konu olan Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 464 ada, 61 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki bina ile ilgili Kadıköy Belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada binanın kat irtifakına esas mimari tadilat projesinin 29.07.1966 tarih ve 176 sayı ile tescil edildiği, 2 kat ilavesi yapı ruhsatının 07.09.1966 tarih ve 5635 sayı ile ve mevcut yapıya iki kat ilavesi için yapı kullanma izin belgesinin 07.04.1967 tarih ve 1833 sayı ile verildiği anlaşılmıştır. Yapı kullanma izin belgesine göre bina toplamda yol üstü 4 katlıdır. Mimari projesine göre binanın zemin katında; bina ana girişi, 1 adet daire ve diğer normal katlarda her katta 1 adet daire mevcuttur. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede binanın ana giriş kapısı demir profilli camlı kapıdır. Bina içi merdiven ve sahanlık zeminleri çini kaplı olup, korkuluk demirdir. Binada asansör yoktur. Dış cephe izolasyonu yapılmamıştır. Bina yaklaşık 56 yaşındadır. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ :Kıymet Takdirine konu olan Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 464 ada, 61 parsel sayılı ana taşınmazın üzerindeki binanın, zemin kat, 1 nolu ve daire nitelikli bağımsız bölümü ile ilgili kat irtifakına esas mimari projesine göre bağımsız bölümün net alanı 77.70m2+6.20m2 1 adet balkon ve brüt alanı yaklaşık 95.00m2 olarak hesaplanmaktadır. Bağımsız bölüm projesine göre; 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 1 adet balkon alanlarından oluşmaktadır. Pencere profilleri pvcdir. Balkon alanı arka cephedeki odadadır. 1 nolu daire zemin kattaki tek dairedir. Projesine göre dairenin sağ tarafındaki hol ile arka cephedeki bahçe alanına ulaşılmaktadır.Söz konusu olan, zemin katta bulunan 1 nolu ve daire nitelikli bağımsız bölümün 10/46 arsa payının arsa üzerindeki karşılığı 43.70m2dir.GAYRİMENKULUN DEĞERİ :Kıymet Takdirine konu olan; Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 464 ada, 61 parsel sayılı, 201,00 m2 arsa miktarlı ve bahçeli kargir apartman vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binanın, zemin kat, 1 nolu, 10/46 arsa paylı ve daire nitelikli bağımsız bölümü ile ilgili taşınmazın belirtilen özellikleri, halihazır durumu, bulunduğu yer ve mevkii, imar durumu, serbest piyasa koşullarında rağbet derecesi, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, çarşı-pazar yerlerine olan yakınlığı, iş merkezlerine olan mesafesi ve mevcut durumu gibi özelliklerin göz önünde bulundurulmasıyla, Emsal Karşılaştırma Yöntemine göre, yakın çevrede ve yakın zamanda yapılmış veya halen satışta olan emsal taşınmazların göz önünde bulundurulması ile,bilirkişice yapılan değerlendirmede dikkate alınmıştır

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 1.150.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 115.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesinin (Satış Memurluğu) 2021/210 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2021 tarih ve E-38354364-622.03-1100972 sayılı imar durumuna istinaden; Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa (Acıbadem) Mahallesi, 132 pafta, 464 ada, 61 parsel sayılı taşınmazın "14.04.1999 T.T.li 1/000 ölçekli Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planına ve Plan Notu Tadilatlarına göre; H:12.50m. ve BİTİŞİK nizam yapılaşma şartlarında KONUT ALANInda kaldığı" anlaşılmıştır.

Adresi : Hasanpaşa Mahallesi, Haşimbey Sok, No:4 Fidan Apt D:1 Zemin Kat Kadıköy / İST

Yüzölçümü : 201,00 m2

Arsa Payı : 10/46

Kıymeti : 1.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Kıymeti : 1.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 22/11/2023