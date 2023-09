İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/102 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/102 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: Dosyada mevcut, Maltepe Tapu Müdürlüğünün, 30.05.2023 tarih ve 8933401 sayılı ANADOLU - Sulh Hukuk Mahkemesi-Satış Memurluğunayazılan yazı ve ekindeki taşınmaz bilgilerine göre; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Çınar Mah.,15850 Ada 18 Parsel, 744,66 m2 alanlı, 50/500 Arsa Paylı ,Bahçeli kargir apartman nitelikli taşınmazda, 50/500 Arsa Paylı 1. Kat Da:9 bağımsız bölümün aşağıdaki tabloda isimleri bulunan malikler adına kayıtlı olduğu bildirilmiştir. Ş/B/İ hanesinde 29.05.2023 tarih ve 19676 yevmiye no ile Satışa Arz şerhi tesis işlemi yapıldığı görülmüştür.

İstanbul İli, Maltepe ilçesi. 15850 Ada, 18 parselde kayıtlı, bağımsız bölümünaçık adresinin;. Çınar Mah ,Orhan Sokak No: 3 Sefa Ant. 1 Kat Da:9 MALTEPE /İSTANBUL olduğu tespit edilmistir. Söz konusu taşınmazın tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevkii itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

EMLAK VERGİSİNE ESAS ASGARİ ARSA BİRİM m2 DEĞERİ :Maltepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2023 tarih ve 1818927 sayılı yazıları ekindeki bilgilere göre dava konusu taşınmazın cephe aldığı ORHAN Sokağın 2023 yılı sokak rayici 6392,4 TL olarak bildirilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede, Satış konusu, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Çınar Mahallesi, Orhan sokak, No: 3 Sefa Sokak NO:3 1. Kat Daire:9 adresinde konumlu taşınmazın tapu kaydı 15850 Ada, 18 Parsel sayılı taşınmazdır.Parsel üzerindeki ana taşınmaz, B+Z+3 Normal Kat +Çatı kattan ibarettir. Bina girişi Orhan Sokak cephelidir. Bina yaklaşık 35 yaşında, asansörsüzdür. Her katta 4 daire bulunmaktadır.Satış konusu taşınmazın kapısına kadar gidilmiş ancak kapı açılmadığından aynı ölçülere sahip 5 no lu daire sakininden bilgi alınmıştır. Ayrıca dosyada mevcut bilirkişi raporundaki tespitlerden yararlanılmıştır. Buna göre 1.kat 9 no lu dairenin alanı net 81,75 m2 (faydalı alan) brüt 105 m2, antre, 241, mutfak, banyo,wc,koridor, 3 adet balkondan ibarettir.Antre ve koridor seramik kaplı, salon ve odalar ahşap parke kaplı, duvarlar saten boyalı, tavan boyalı kartonpiyerlidir. Mutfak zemini ve duvarları seramik kaplı, mutfak dolapları laminat, tezgah mermerdir.Islak hacimler seramik kaplıdır. Pencereler ahşap doğrama, dış kapı ve iç kapılar ahşap kapıdır.Balkonlar alüminyum doğrama ile kapatılmıştır.Salonda şömine mevcuttur.Daire ısıtma sistemi doğalgazdır.Ön kısımda Açık otopark mevcuttur. Satış konusu taşınmaz, Marmaray İdealtepe istasyonuna 650 m., Marmaray Küçükyalı istasyonuna 800 m., yürüme mesafesiindedir. Kuzey doğusunda D-100 Karayolu bulunmakta, minübüs yolunun altında deniz tarafında kalmaktadır. Ulaşım olanakları çok elverişlidir. Belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadır. Emsal değerlendirme;Satış konusu tasınmazın yer aldığı Maltepe Çınar Mahallesinde bulunan henüz satışı gerçekleşmemiş emsal taşınmazların, www.sahibinden.com internet sitesinde güncel satıslar ile ilgili fikir verici mahiyette yapılan incelemeler neticesinde; Emsal satış ortalaması :( 31.250.-TL + 28.888.-TL) / 2 - 30.069 TL/ m2 olarak hesap ve tespit edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın (06.06.2023) keşif tarihindeki değeri; Satış konusu tasınmazın konumu, mevki, yuzolerimü; sgerefiyesi, imar durumu, belediye hizmetlerinden yararlanma derecesi, ulasım olanakları, kullanım amacı, insa tarzı, yerlesim merkezleri ve sosyal donatılara yakınlığı, gevre tesekkülü; arz-talep yoğunluğu, bölgenin sosyal ve ekonomik gelisimi, alım-satıs, kabiliyeti, emlak vergisi beyanı rayic değerleri, serbest piyasadaki alım ve satım kosulları, ekonomik endekslerdeki yıllık artıs, oranları, bina yaş) ve yıpranma payı oranları, yapımında kullanılan malzeme, işçilik kalitesi vb. tum objektif faktörler

ile emsal olarak incelenen satışların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, keşif tarihi itibariyle tüm özellikleri dikkate alındığinda, bununla birlikte yapının 35+ yaş olması da göz önüne alınarak 1. kat, 9 numaralı Bağımsız bölümün değeri: Keşif tarihi (06.06.2023) itibariyle 3.200.000.-TL olarak hesap ve tespit edilmiştir.

Adresi : Çınar Mah, Orhan Sokak, No:3 Sefa Apt. 1. Kat Daire:9 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 744,66 m2

Arsa Payı : 50/800

İmar Durumu: Satış konusu parselin 1/1000 ölçekli, 26.05.2007-21.05.2008-08.10.2020- 13.09.2013- 16.02.2016 t.t.li Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planında 5/A-4/4 ( Ayrık nizam 4 kat, Ön bahçe: 5.00 m., Yan Bahçe:4 m. Yapılanma şartlarında konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 11:25

26/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.