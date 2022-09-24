24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Ankara arasında kervan yolu bulundu

İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi Ankara Üniversitesi'nce yürütülecek çalışmayla gün yüzüne çıkarılacak

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:09
Takip Et

İstanbul Ankara arasında kervan yolu bulundu

İstanbul Ankara arasında kervan yolu bulundu
+
Aa
-

İstanbul-Ankara arasındaki kervan yolunun yüzey araştırmasıyla izi sürülecek, tarihi güzergah, koordinatlarıyla harita üzerinde konumlandırılacak.

Ankara Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla gerçekleştirilecek yüzey araştırmalarında Ankara'nın Osmanlı başkenti İstanbul ile siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerinin izi sürülecek.

Çalışma kapsamında, Ankara merkez ve kuzeybatı ilçelerinde yer alan Ortaçağ ve Türk dönemi mimari eserler tespit edilerek belgelenecek ve kentin Osmanlı döneminde payitaht İstanbul ile bağlantısını sağlayan kervan yolundaki menzil yapıları ve yerleşimlerinin lokalizasyonu yapılacak.

Bugünkü Altındağ sınırlarında kalan Ulus-Kale bölgesinden başlayarak sırasıyla Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerini kapsayan araştırma sahasındaki Ortaçağ ve Türk dönemi anıtları ve yerleşim alanları belgelenecek.

Başkentin merkez ilçelerinden başlayarak kuzeybatı yönündeki ilçelere doğru ilerletilecek çalışma alanları, sezonluk olarak birbirlerine yakın konumlanmış ilçe merkezleri ile bunlara bağlı mahalle ve köyler bazında ele alınacak.

Her ilçedeki köy/mahalle tek tek gezilerek tespit edilen mimari, epigrafik ve diğer arkeolojik eserlerin belgelemeleri yapılacak, tespit edilen buluntu ve kalıntılar, GPS cihazıyla koordinatları alınarak harita üzerinde konumlandırılacak.

Yüzey araştırmasının başkanlığını yürüten Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Bozkurt, eski Yahudi Mahallesi'ndeki araştırma alanında yürüttükleri çalışmaya ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Şehrin 16'ncı yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar ticarette nasıl bir gelişim gösterdiğini, şehirdeki vakıf, yerleşim ve ticaret alanlarının nasıl lokalize edildiğini anlamaya çalışacaklarını belirten Bozkurt, çalışma kapsamında 5 yıllık planlamalarının bulunduğunu bildirdi.

Tarihi yerleşim bölgelerinin fiziki karakterlerini anlamaya yönelik tespitler yaptıklarını aktaran Bozkurt, merkezdeki anıtsal yapı niteliğini anlamak ve sur içi Ankara'sında bugün görünmeyen su hattını tespit etmeye yönelik inceleme yapacaklarını da söyledi.

Hacı Bayram Camisi'nin kuzey bölümünde yer alan sur parçaları başta olmak üzere dış surların izini sürmeye çalıştıklarını aktaran Bozkurt, "Şehir içi ticaret yapıları, köprüler, hamamlar, çeşmeler ile dini merkezler odaklı düşündüğümüz, planladığımız bir çalışma olduğu için ve bunu gerektirdiği için böyle bir stratejik planımız var." dedi.

Bu yıl Beypazarı'nın güneydoğu kesimindeki köylere kadar ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Bozkurt, Ankara sınırlarından sonra Geyve, Taraklı, Göynük, Adapazarı, Bursa ve İstanbul'a bağlanan rota üzerinde çalışacaklarını anlattı.

Bozkurt, "Ankara ili ve kuzeybatı ilçeleri kapsamlı bir çalışmayla her ne kadar Ankara merkezli bir yüzey araştırması yürütsek de uzun vadede İstanbul-Ankara kervan yolu güzergahını çalışıyoruz ve bu güzergah üzerindeki yerleşimleri, arkeolojik merkezleri inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Dele Alli'nin ojeli tırnakları şaşırttı
﻿Dele Alli'nin ojeli tırnakları şaşırttı
﻿Dele Alli'nin ojeli tırnakları şaşırttı
﻿Uyuz vakalarında korkutan artış. Uzmanı açıkladı
﻿Uyuz vakalarında korkutan artış. Uzmanı açıkladı
﻿Uyuz vakalarında korkutan artış. Uzmanı açıkladı
﻿Sanat güneşi Zeki Müren sevenleri tarafından anıldı
﻿Sanat güneşi Zeki Müren sevenleri tarafından anıldı
﻿Sanat güneşi Zeki Müren sevenleri tarafından anıldı
﻿Kargo uçağı göle oturdu
﻿Kargo uçağı göle oturdu
﻿Kargo uçağı göle oturdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.